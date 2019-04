Overrompeling voor gratis burrito’s Sabine Van Damme

03 april 2019

15u15 0 Gent De opening van de tweede Holy Guacamoly in de Vlaanderenstraat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Een massa volk stond al een hele tijd vooraf aan de deur. Want er viel gratis eten te scoren.

Holy Guacamoly aan het Sint-Pietersstation heeft zoveel succes, dat zaakvoerder Gunther De Neve al snel besliste om een tweede zaak in Gent te starten. Na de Koningin Elisabethlaan, open sinds augustus 2017, is er nu ook een Holy Guacamoly in de Vlaanderenstraat, vlakbij de Zuid. Gratis burrito’s voor iedereen tussen 12 en 14 uur, was er beloofd, en dat is niet in dovemansoren gevallen. Al voor 12 uur stond er volk voor de deur, en tegen het middaguur was de rij wachtenden niet meer te overzien, ze stond tot aan het kruispunt met de Brabantdam. Een geslaagde openingsstunt heet dat dan.