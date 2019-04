Overpoortstraat wordt op 1 mei Buffalostraat Sam Ooghe

09 april 2019

15u08 3 Gent Op woensdag 1 mei, de dag van de bekerfinale tussen AA Gent en KV Mechelen, wordt de Overpoortstraat voor 24 uur omgedoopt tot de Buffalostraat.

Het Sint-Pietersplein leek het epicentrum te worden van de Gentse festiviteiten op 1 mei, met een groot scherm en enkele randactiviteiten, maar de Overpoortstraat blijft niet achter. De straat krijgt voor één dag symbolisch een andere naam.

“We gaan er een feestje van maken", zegt Tim Joiris van vzw De Gentse Tappers, die de cafébazen van de Overpoort verenigt . “Bars op straat? Dat zal niet toegelaten worden. Maar de cafés zijn sterk genoeg om het feestgedruis binnen aan te kunnen.”

De fans die niet houden van de massa-ervaring op het Sint-Pietersplein kunnen de finale dus volgen in een van de dertig bars. “Maar ook na de match moeten de supporters ergens naartoe kunnen", klinkt het bij Joiris. “Dat kan bij ons. Na de kampioenenviering maakten we het al mee, en dat was een fantastisch feest. Hopelijk winnen ze op 1 mei, en kunnen we dat opnieuw beleven.”