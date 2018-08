Overleden vrouw pas na maand aangetroffen 01 augustus 2018

De 74-jarige vrouw die gisteren levenloos was aangetroffen in haar woning in de Rodelijvekensstraat, was vermoedelijk al een maand overleden. Een bezorgde buurvrouw had haar al een maand niet gehoord of gezien en sloeg daarom maandag alarm. De wijkagent kwam ter plaatse en kon samen met zijn collega's niet anders vaststellen dan dat de vrouw gestorven was. De wetsgeneesheer heeft een uitwendige autopsie op het lichaam van de vrouw uitgevoerd. "Er zijn geen uiterlijke tekenen van geweld", aldus het parket van Oost-Vlaanderen. "Het betreft een natuurlijk overlijden." (JEW)