Overleden Gentse kindjes herdacht op Wereldlichtjesdag Sabine Van Damme

09 december 2018

20u14 0 Gent Voor het tweede jaar op rij nam Gent deel aan de Wereldlichtjesdag. Dan worden overal ter wereld kaarsjes gebrand voor Sterrenkindjes. Zowel op de Westerbegraafplaats als in het Jan Palfijnziekenhuis waren er ingetogen initiatieven.

Sterrenkindjes zijn alle kindjes die tijdens de zwangerschap of rond de geboorte overleden zijn. Voor hun familie blijven ze heel sterk aanwezig, zelfs als het kindje al vroeg in de zwangerschap stierf. Voor het tweede jaar op rij nam de stad Gent deel aan Wereldlichtjesdag. Op de Westerbegraafplaats aan Palinghuizen mocht iedereen die dat wilde een lichtje laten branden op de kinderbegraafplaats, en achteraf een kom soep drinken. Het is een mooi en ingetogen initiatief, waar veel volk op afkomt.

Maar ook in het Jan Palfijnziekenhuis werden gisteren ouders van Sterrenkindjes ontvangen. “Sinds 2012 hebben we hier een ‘Werkgroep Sterrenkindjes’, vertelt het vroedvrouwenteam. “Net omdat we weten hoe moeilijk dit is voor de betrokken ouders. Voor de tweede keer nu doen we ook iets op Wereldlichtjesdag. We nodigen de mensen die hier bij ons een kindje verloren hebben samen voor een ingetogen herdenking. Er is een sterrenboom waar ouders een sterretje voor hun kind kunnen ophangen. Er zijn gedichten en muziek. En ook wij steken om 19 uur buiten lichtjes aan. Daarna is er nog koffie en taart. We merken dat die ouders er veel aan hebben om nog eens met de vroedvrouwen of artsen te praten die aanwezig waren toen zij hun kindje verloren. Maar we merken dat die ouders ook steun vinden bij andere koppels die hetzelfde hebben meegemaakt. Ook voor ons, vroedvrouwen, is zo’n sterrenkindje trouwens een ingrijpende gebeurtenis. We zetten hier 1.200 kindjes per jaar op de wereld, maar de sterrenkindjes, die vergeten we nooit.”