Over de kop op verkeerswisselaar 14 maart 2018

Een wagen is gisteren rond 10.30 uur op zijn dak beland op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde. De bestuurder verloor de controle over het stuur door het natte wegdek. Even kon het verkeer komende van de E40 vanuit Brussel richting E17 Kortrijk maar moeizaam passeren. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen. Over de toestand van de bestuurder is niks bekend. (JEW)