Over de kop op E17 29 mei 2018

Een wagen is gisteren rond 15.20 uur over de kop gegaan op E17 in Zwijnaarde aan de Ghelamco Arena. De bestuurder van de Volkswagen raakte gewond en moest voor verzorging naar het UZ in Gent. Geen andere voertuigen waren bij het ongeval betrokken. Er waren twee rijstroken versperd in de richting van Antwerpen. Dat veroorzaakte verkeershinder. De wagen moest getakeld worden en de brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. Rond 16.15 uur kon het verkeer weer over alle rijstroken. (JEW)