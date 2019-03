Oudste gids van Gent is 95 “Ik ben overtijd, dat weet ik, maar ik voel mij goed” Sabine Van Damme

10 maart 2019

13u49 0 Gent Half Gent kent hem, niemand gelooft dat hij écht zo oud is. Roger Van Bockstaele is met zijn 95 lentes nog uitzonderlijk kwiek. Hij gidst nog bijna wekelijks een groep door de stad, gratis, en daarbij loopt hij nog alle trappen van het Gravensteen omhoog. “Nuttig bezig blijven is belangrijk”, lacht hij. “En goed doen voor andere mensen, dat ook.”

Al sinds 1950 woont hij in zijn huis in het Patershol, en hij zou ook nergens anders willen wonen. Sinds zijn vrouw enkele jaren geleden stierf leeft hij er alleen, maar zijn woning is kraaknet. “Ik heb wel een poetshulp, maar boodschappen doe ik zelf, net als koken”, zegt hij met enige trots. Roger is al met pensioen sinds 1983. “Toen heb ik een cursus gevolgd om gediplomeerd gids te worden”, vertelt hij. “Gewoon, om bezig te blijven. Ik heb dan ook jarenlang officieel gegidst. Maar daar ben ik in 2013 mee gestopt. Ik ben wel nog steeds lid van de Gidenbond Gentse Gidsen, maar ik geef geen betaalde rondleidingen meer. Ik wilde van het ‘moeten’ af.” (Lees verder onder de foto)

Maar groepen rondleiden doet Roger wel nog altijd. “Voor het plezier doe ik dat nu, en speciaal voor mensen die het moeilijk hebben, of ziek zijn. Ik doe het helemaal gratis, toch nog enkele keren per maand. Twee weken terug zei een groepsleider mij nog: “U hoeft niet mee naar boven in het Gravensteen, op uw leeftijd.” Ik zei: “Wablief?? En ik ben alle trappen omhoog gegaan. Actief blijven is belangrijk. Ik stap élke dag 50 minuten. Ik moét buiten komen. En mensen ontmoeten. Dat heb ik altijd gedaan. Welk weer het is maakt mij niet uit. Regen of sneeuw? Ik ga gewoon op pad.”

Roger werkte vroeger bij de spoorwegen, en werd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar het zuiden van Frankrijk gestuurd, met de fiets. Na de oorlog kwam hij terug. Sinds zijn pensioen gidst hij, en dus zag hij ‘zijn’ Gent drastisch veranderen. “Maar alleen maar positief, vind ik. Neem nu dat circulatieplan. Ik begrijp niet dat mensen daarover blijven zagen. Je moet mee met de tijd, autoloze steden zijn de toekomst. Het is overal in Europa zo.” Ook met de Stadshal heeft hij zich verzoend. “Vroeger stond op die plek een lakenhalle, waar de handelaars hun lakens tentoonstelden voor verkoop. Ook de Lombarden zaten daar, om geld te wisselen. Er stond dus ‘iets’, niemand weet juist wat. En nu staat de Stadshal daar. Voor mij is dat ok. Mensen zeggen altijd dat vroeger alles beter was. Dat is niet zo. Vroeger was alles anders, dat wel, maar daarom niet beter.” (Lees verder onder de foto)

Dat circulatieplan? Ik begrijp niet dat mensen daarover blijven zagen. Je moet mee met de tijd, autoloze steden zijn de toekomst. Roger Van Bockstaele

Hij stapt vlot en zonder stok, ziet goed zonder bril en hoort perfect, en zijn geheugen is in topvorm. Zijn geheim om zo oud te worden? “Actief blijven, bewegen, en je geest blijven uitdagen. Mensen denken dat ze dingen vergeten, maar dat klopt niet. Alles zit wel ergens in je hoofd, je moet het alleen terugvinden. En daar moet je moeite voor doen. Verder moet je matig leven, zowel qua eten als qua drank. Ik drink dagelijks een pintje, soms twee, nooit meer. En nuttig bezig blijven is ook belangrijk. Gaan kaarten is niks voor mij. Ik werk nu aan een productie voor de Gentse Feesten over Miele Zoetekoeke, Emile Braun dus, die ik samen met Norbert Detaye ga brengen in het cultureel centrum in de Lange Steenstraat. Oja, en je moet mee zijn met je tijd. Ik werk hele dagen op mijn computer, een Apple. Ik maak Powerpoints voor presentaties. Goed doen voor andere mensen is ook belangrijk. Dat doen we met de dekenij Patershol, waarvan ik nog altijd ere-deken ben. We organiseren allerlei activiteiten, zelfs reizen, waar iedereen aan bijdraagt volgens eigen vermogen. Zo kan iedereen meedoen.”

Als je elkaar niet vertrouwt, kan je niet gelukkig zijn samen. Roger Van Bockstaele

Nog een stokpaardje van de actieve senior is het Gents dialect. “Dat is zo schoon, we moeten er alles aan doen om dat te kunnen behouden. De Gentse Sosseteit doet op dat vlak schitterend werk. De Sosseteit gaat voor mij boven alles.” Zijn favoriete plaats in Gent is en blijft het Patershol, waar hij woont. “Dat historisch gebied van 3,5 hectare met zijn 13 straten en een pleintje heeft nog steeds dezelfde morfologie als in de middeleeuwen. Fantastisch dat dit bewaard is gebleven.”

Roger mist zijn overleden vrouw, maar gelooft dat ze op een manier nog bij hem is. “Ik heb een goed huwelijk gehad, met een heel lieve vrouw. Ik ben wel eens kwaad geweest op haar en zij nog veel meer op mij, maar uiteindelijk moet je elkaar vertrouwen. En dat deden we. Als je elkaar niet vertrouw, kan je niet gelukkig zijn samen.”

“Ik ben overtijd, dat besef ik ook wel, maar het kan mij niet schelen. Ik voel mij goed. Ik hoop alleen dat ik niet té oud word. En dat bedoel ik niet in cijfers. Ik hoop dat ik niet hoef af te takelen, noch fysiek, noch mentaal. Want dan hoeft het voor mij niet meer.”