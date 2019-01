Oudste Gentse Felicitas Van Oudenhove overleden op 110 jaar Sabine Van Damme

02 januari 2019

10u52 0 Gent In de nacht van oud naar nieuw is Felicitas Van Oudenhove overleden. Zij was de oudste inwoner van Gent, en werd begin december 110 jaar. Ze haalde de jaarwisseling nog net. De immer opgewekte dame zal hard gemist worden, zowel door haar grote familie als in het rusthuis waar ze verbleef.

Felicitas Van Oudenhove werd 110 op 6 december, maar op haar verjaardag was ze al ziek. Niet echt iets waar de familie zich toen zorgen over maakte, want ze was eigenlijk elk jaar ziek op haar verjaardag, vertelde dochter Hettie toen. Het feest met 85 genodigden werd evenwel afgelast, en ook de felicitaties die schepen Sofie Bracke in naam van de stad en de koning ging overbrengen, werden zo kort mogelijk gehouden. “Maar ze spartelt er wel weer door”, klonk het toen nog hoopvol.

Maar het heeft niet mogen zijn. Felicitas overleed kort na de jaarwisseling, in woonzorgcentrum Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem, waar ze sinds 7 jaar met de beste zorgen werd omringd. Tot haar 103 woonde ze zelfstandig, maar omdat haar ogen het steeds meer lieten afweten, was dat niet langer verantwoord. Felicitas had 11 kinderen, waarvan er nog 7 leven. Ze had ook 33 kleinkinderen, 63 achterkleinkinderen en 16 betachterkleinkinderen, die ze allemaal bij naam kende. Ze was al weduwe sinds 1990. De kranige dame kon de krant niet meer lezen, maar ze volgde de actualiteit via Kiosk, van de Brailleliga, waarop het nieuws wordt voorgelezen. Ze volgde zelfs nog de lokale politiek, en was gecharmeerd door het feit dat Mathias De Clercq burgemeester zou worden. Ze heeft Mathias weten opgroeien bij zijn mama, in hetzelfde gebouw aan de Sterre waar ook zij toen woonde.

Felicitas was een fenomeen, niet meer en niet minder dan dat. Ze was immer opgewekt, en zeer rationeel in het nemen van beslissingen. Dat was zo toen ze van haar huis naar een appartement moest verhuizen, maar evengoed toen ze besliste naar een rusthuis te gaan. Ook in moeilijke tijden, zoals bij het overlijden van haar man en al verschillende kinderen, zei ze steeds: “Iedereen kent tegenslagen. Ge moet dat zelf verwerken. Niet iedereen moet uw verdriet zien, anders houdt ge geen vrienden meer over.” Ze was een graag geziene bewoner in het rusthuis. Op het feit dat ze de oudste van de stad was, reageerde ze laconiek met: “Tja, iemand moet het zijn he.”

Wie Felicitas opvolgt als ‘oudste inwoner van Gent’, is nog niet meteen duidelijk.