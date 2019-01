Oudejaars-kinderopvang Nest wordt jaarlijkse traditie Sabine Van Damme

01 januari 2019

12u05 0 Gent “Er zijn maar 6 kindjes ingeschreven, omdat we gewoon te laat waren met communiceren. Maar we maken er wél het beste van.” Dat vertelde een enthousiaste Emilie De Vlam op oudejaarsavond, op de bovenste verdieping van de oude stadsbib aan de Zuid, die nu Nest heet.

Ondertussen renden Oona (13), Jorun (13), Feanor (11), Lupa (9), Taima (7) en Nora (5) vrolijk doorheen de ruimte. “Er is muziek, we hebben hapjes, we maken zelf pizza en we bouwen kartonnen huisjes, waar de kinderen straks mogen in slapen. Hun matje en slaapzak hebben ze zelf meegebracht. En hun ouders kunnen hen hier oppikken op nieuwjaarsdag, tot 2 uur. Zo kunnen ze zelf ongehinderd het nieuwe jaar vieren.” Emilie haalde de mosterd voor de oudejaars-kinderopvang in het SMAK, waar dat jaren geleden ook werd georganiseerd. Ook toen was ze er al bij. “Alleen is het dit keer wat misgelopen met de communicatie. Ons initiatief was niet online gezet, en ik heb dat veel te laat gezien. Maar geen nood, nu alles geregeld is, wil ik hier een jaarlijkse traditie van maken.” De organisatie van de Oudejaars-kinderopvang gebeurde onder de vleugels van Nest en De Vloer.