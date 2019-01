Oude Opelgarage wordt Carrefour Market Wouter Spillebeen

11 januari 2019

14u21 0 Gent De oude garage van Opel Haeck in de Deinse Horsweg in Drongen wordt momenteel omgebouwd tot een Carrefour Market. De winkel zal openen op zes maart.

Opel Haeck opende in 2016 al een groot filiaal in de Zeeschipstraat. De garage in Drongen bleef nog een tijdje open, maar werd dan toch gesloten en verkocht. Nu wordt de garage volledig omgebouwd tot een nieuwe supermarkt. De Carrefour Market zal uitgebaat worden door dezelfde personen die de Carrefour Market in Nevele uitbaten. Op zes maart staat de opening gepland.