Oude Gentse trams depanneren Antwerpen 21 februari 2018

02u46 0 Gent De oude Gentse PCC2-trams moeten in Antwerpen het openbaar vervoer gaan depanneren. Door de heraanleg van de Herentalsebaan daar kunnen de trams uit het centrum niet meer verder dan de privéwoning van Bart De Wever rijden.

Antwerpse tramstellen hebben immers maar een bestuurderscabine aan één zijde van het rijtuig. Zij hebben dus altijd een keerlus nodig, maar daar is door de werken geen ruimte meer voor. Omdat de oude PCC2-trams sinds half 2017 toch gewoon in een loods staan, in de Frederik Burvenichstraat in Gentbrugge, heeft De Lijn beslist er een aantal naar Antwerpen te transporteren. Onze trams hebben immers 2 bestuurderscabines, en kunnen dus in 2 richtingen rijden.





Afdankertjes

In Antwerpen wordt de komst van de PCC's met veel bravoure aangekondigd, met de mededeling 'de eerste tweerichtingtramstellen in 50 jaar in Antwerpen'. Dat het Gentse afdankertjes zijn, wordt er evenwel niet bijgezegd. "Binnen een Vlaams bedrijf als De Lijn is het logisch dat de in één stad ongebruikte trams in een andere stad wel nuttig worden ingezet", aldus vzw Reizigersbond (REBO).





"Als compensatie mag het Gentse stadsbestuur wel aan minister Weyts extra werkingsmiddelen voor De Lijn Oost-Vlaanderen vragen, om in te spelen op het fors toegenomen tram- en busgebruik hier."





(VDS)