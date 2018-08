Oude beuk Parkkaffee op sterven na dood 02 augustus 2018

Parkkaffee in Mariakerke kende gisteren een vrolijke start. Voor de rest van de maand augustus is deze oase van rust elke dag open van 14 uur tot middernacht, en de fans vonden meteen de weg. Toch is er ook droef nieuws. In de centrale, prachtige, enorme beuk is stevig gesnoeid. "We moesten wel", zegt Marco Cassiman. "Deze boom is om en bij de 250 jaar oud. Ouder worden ze niet. De stam is onderaan al helemaal hol. Er zat niets anders op dan een derde van de boom af te zagen, uit veiligheidsoverwegingen. We hebben ook heel wat gewicht van takken weggehaald. We willen absoluut niet dat de boom zou omvallen." Aangezien het einde van de boom nabij is, en Marco hem absoluut niet wil weghalen, overweegt hij een andere optie. "Tegen volgende zomer laat ik misschien alle takken weghalen, om dan een kunstenaar op de stam los te laten, en er een soort totempaal van te maken." Met of zonder beuk, voor de kinderen was het gisterennamiddag alvast een blij weerzien met een paradijs waar ze kunnen ravotten in een zandbak, op een speeltuin, in een circustent of aan touwen in de bomen. 's Avonds levert sfeervolle verlichting en bijpassende muziek altijd een idyllisch tafereel op. (VDS)