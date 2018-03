Oudburg boekt vooruitgang met terrassen 30 maart 2018

02u51 0 Gent Over het autovrij maken van Oudburg werd al sinds 2005 gepalaverd en het heeft steeds de handelaars in de straat verdeeld in voor- en tegenstanders.

Eén van die tegenstanders destijds was bakkerij Martens. Die bakkerij is vandaag niet meer te bespeuren. In de plaats is er nu tearoom en broodjeszaak Martens, gerund door Fran, de dochter van het vroegere bakkerskoppel.





"De beslissing om van de bakkerij een tearoom te maken was al genomen voor het circulatieplan. Een tearoom ligt beter in een autovrije zone dan een bakker. De straat is er in elk geval op vooruit gegaan. Alle zaken hebben hier een terras en dat is zeker in de zomer een hele verbetering. Wel zou de stad nog wat duidelijker moeten communiceren naar iedereen in de straat. Wij krijgen soms opmerkingen dat we ons terras op het trottoir zetten. De voetgangers mogen hier op straat wandelen, maar duidelijk is dat blijkbaar niet. Er rijden wel nog af en toe auto's door de straat van vergunningshouders en zij rijden niet altijd stapvoets", besluit Fran. (EDG)