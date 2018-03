Oud-schepen Van de Wynckel overleden 07 maart 2018

02u44 0

Oud-schepen Danny Van de Wynckel (sp.a) is overleden. Hij was lang gemeenteraadslid en fractieleider voor de socialisten in Gent, en werd twee keer schepen. Van 1978 tot 1983 was hij schepen van sociale zaken, van 1989 tot 1994 van onderwijs. Hij was geen tafelspringer, en werkte altijd in de schaduw van wijlen burgemeester Gilbert Temmerman. (VDS)