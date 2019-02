Oud-drukkers en grafici ontmoeten elkaar in het Industriemuseum Nieuwe afdeling op 4 mei Didier Verbaere

24 februari 2019

18u17 0 Gent In het Gentse Industriemuseum, het vroegere MIAT, verzamelden zondag een pak vaklui en geïnteresseerden uit de grafische industrie. Op de ‘Ontmoetingsdag voor (oud-)drukkers en werknemers uit de grafische sector’ verzamelde het museum heel wat info voor de vernieuwde drukkerij afdeling die er op 4 mei de deuren opent.

De vernieuwde afdeling zal een overzicht bieden van drie eeuwen grafische industrie met interessante objecten, werkkledij en foto’s vanop de werkvloer. Oud werknemers deelden er verhalen en kennis uit hun drukkerij verleden. “Zo zet het Industriemuseum opnieuw in op collectie verrijking met niet enkel tastbare, maar ook mondelinge bronnen, een discipline waar het museum al van bij het prille begin pionier in was”, zegt Hilde Langeraert, conservator Industriemuseum.

Rijke geschiedenis

Gent kent een rijke geschiedenis in de grafische nijverheid met heel wat drukkerijen waar vroeger, en soms ook vandaag nog, kranten, magazines en ander drukwerk van de persen rolden. In de nieuwe afdeling van het museum zullen ook letterzetmachines en drukpersen in werking te zien zijn. “De drukkerij van het Industriemuseum wordt al jarenlang bemand door gepassioneerde vrijwilligers en vakmensen die de machines onderhouden, restaureren en actief gebruiken om diverse technieken aan een groot publiek te tonen. Oud-drukkers geven hun vakkennis door aan jonge grafici die zich in de historische drukkerij laten inspireren tot nieuwe creaties. Die synergie betekent een enorme sterkte voor het museum”, zeg schepen van cultuur Sami Souguir (Open Vld).

Tijdens de ontmoetingsdag werden documenten of foto’s vanop de werkvloer ingescand aan de scanpost en sappige verhalen geregistreerd in de babbelbox. Er waren ook workshops voor kinderen en (groot)ouders. “Het Industriemuseum wil een ontmoetingsplek zijn, waar een divers publiek mee betekenis geeft aan de objecten, verhalen, beelden en technieken van onze industriële geschiedenis. Zo wordt het museumverhaal alleen maar sterker en kunnen ook nieuwe generaties besmet worden met de passie voor druktechnieken”, besluit Langeraert.