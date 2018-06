Osman Gök, van de Gök-restaurants, op Be One-lijst 19 juni 2018

02u32 0 Gent Meryem Kaçar en Ercan Tok hebben de nummer 3 voor op hun Be One-lijst gevonden. Met een knipoog noemen ze hem een 'bruin konijn'. Het is niemand minder dan Osman Gök, van het bekende Gök 2-restaurant in de Sleepstraat.

Abi (oudere broer), zoals hij genoemd wordt, is 52, heeft twee kinderen en werkt al 20 jaar in de Gentse horeca. "Andere partijen hebben mij ook gevraagd, maar het is in Be One dat ik geloof", zegt hij. "Want Gent heeft het woord allochtoon wel begraven, maar de problemen niet. De Turken zijn al 55 jaar in Gent, maar nog steeds worden wij gezien als 'vreemdelingen'. Naar ons wordt niet geluisterd, terwijl wij willen bijdragen aan een betere stad. De Gentse Turken zijn teleurgesteld in de sp.a, we zijn die mensen beu. Ze beloven veel als de verkiezingen komen, daarna zien we ze niet meer. Zes jaar geleden beloofden ze meer parkeerplaatsen voor de Sleepstraat. Nu, vier maanden voor de verkiezingen, worden er snel twaalf gemaakt in 't Huidevetterken", zegt Osman. "De Open Vld heeft de zelfstandige teleurgesteld met dat circulatieplan. De knips moeten weg, zolang er geen alternatieven zijn om naar Gent te komen. We moeten het verkeer weren op een slimme manier." Osman benadrukt nog eens dat Be One géén migrantenpartij is. "Wij zijn allemaal Belgen."





(VDS)