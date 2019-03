Originele gedenksteen Witte Mars is zoek, dus komt er een nieuw aandenken aan het nieuw gerechtsgebouw en een lichtwandeling Sabine Van Damme

09 maart 2019

14u33 0 Gent Gent had jarenlang een gedenksteen voor de Witte Mars ten tijde van de Dutroux-affaire. Die stond achter de eerste woontoren aan het Rabot. Maar bij de werken daar raakte de steen vermist. Vandaag is beslist dat er een nieuw monument komt, in de vorm van een tekst gebeiteld in de stenen van het nieuw gerechtshof, en een 2 kilometer lange ‘lichtwandeling’ in de buurt.

22 jaar geleden werd tussen de vroegere Rabottorens een gedenksteen voor de Witte Mars geplaatst. Iedereen die oud genoeg is herinnert zich die mars, een massale optocht in de nasleep van de horror die Marc Dutroux had aangericht, en de blunderende werking van het gerecht. Gent is de enige stad die een denksteen liet zetten voor die mars. Het werd een witte steen met opschrift ‘De grootste vijand van het recht is voorrecht’. “De steen werd in 2001 eens beschadigd, waarna er een aluminium frame rond werd geplaatst”, zegt initiatiefnemer Raf Verbeke.

Afbraak Rabottorens

Maar nu is de steen dus weg. Bij de start van de afbraak van de Rabottorens werd hij naar een depot van de stad gebracht. In dat depot bleek later asbest in het dak te zitten. Een aannemer moest dat dak vervangen, maar heeft daarbij vermoedelijk ook de witte steen verwijderd. Het monument is dus zoek, en komt vermoedelijk nooit terug. Dus nam Verbeke het initiatief een nieuw monument te laten maken. Hij sprak kunstenares Bernadette Vandecatsye van de vzw Doubleface aan. (Lees verder onder de foto)

“Steen is niet zo mijn ding, dus ik bedacht iets anders”, zegt ze. “Er zal een tekst ingebeiteld worden in een betontegel aan het inkom van het nieuw gerechtsgebouw, vlak voor de deur van de jeugdrechtbank. Daar zal steenkapper Ivan Vermote voor zorgen. Daarnaast heb ik een wandelpad van 2 kilometer uitgestippeld in de buurt. Dat wordt aangeduid met een symbooltje. Op 6 plaatsen die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn, wordt een lichtje geïnstalleerd, een LED-licht op zonne-energie. Dat zal bijvoorbeeld zo zijn aan de Gasmeterlaan waar twee meisjes verongelukten, aan de Minus One, waar jongeren kunnen feesten, en in het Vogelenzangparkje, waar kinderen kunnen spelen.” De hele wandeling verlichten bleek niet mogelijk. “Dat heeft in een stedelijke omgeving vooral weinig zin”, zegt Vandecatsye.

De stad is het idee alvast zeer genegen, en verleent haar volle medewerking. Wanneer het volledige aandenken klaar zal zijn, valt af te wachten. In beton beitelen blijkt niet zo eenvoudig. De bordjes om de wandeling aan te duiden moeten nog gemaakt worden, en lichten inplanten in het openbaar domein is ook niet iets dat zomaar snel kan gebeuren.