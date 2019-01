Origineel: Tournee O-Twee in Meulestede Sabine Van Damme

30 januari 2019

09u46 0 Gent Terwijl heel wat mensen zich voorbereiden om in februari geen alcohol te drinken omwille van de intussen bekende ‘Tournee Minerale’, pakken ze het in Meulestede anders aan. Daar willen ze met Tournee O-Twee elke dag een boom planten.

In de wijk Meulestede wordt al ruim een jaar geprotesteerd tegen de komst van nieuwe woningen op het braakliggende terrein tussen Meulestede-brug en het kleine kerkje in de wijk. De buurtbewoners willen er een groenbuffer, en zijn zelf gestart met het aanplanten van een (illegaal) bos. Bewoners plantten er nu al twee jaar op rij hun kerstbomen, en er staan al ruim 150 jonge loofbomen ook. In februari willen ze in de wijk élke dag een nieuwe boom. Daarom werd de Tournee O-Twee (zuurstof dus, nvdr) opgestart. Het is een Facebookevenement waarbij naast elke dag een naam kan ingevuld worden, door iemand die die dag een boom zal planten. Er zijn nog heel wat dagen in te vullen, maar er zijn ook al opmerkelijke deelnemers, zoals de apotheek uit de wijk, of het bedrijf Hanssens Hout. Meedoen? Meld je hier aan.