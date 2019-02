Organisator Boomtown wil Gentse horeca overtuigen om kraantjeswater te serveren: “Berg verpakking en transport uitsparen” Yannick De Spiegeleir

01 februari 2019

16u33 0 Gent Flessenwater zoveel mogelijk vervangen door leidingwater. Dat is de missie van Boomtown-organisator Jeroen Vereecke. Met het label ‘Robinetto’ wil hij zoveel mogelijk horecazaken en evenementorganisatoren overtuigen van de duurzame deugd van kraantjeswater.

Het idee van Vereecke komt niet uit de lucht gevallen. Op Boomtown, het vijfdaagse festival op de Kouter tijdens de Gentse Feesten, werd er reeds geëxperimenteerd met de ‘Boombar’: een festivaltoog die onder meer limonades serveert op basis van leidingwater. Boomtown pionierde ook met het gebruik van herbruikbare bekers. Het project kreeg deze zomer een verlengstuk: de Leiding voorzag watertaps op tien Belgische muziekfestivals waaronder Couleur Café en Dranouter.

Eind 2018 sleepte Vereecke bovendien een prijs van 10.000 euro in de wacht toen hij werd verkozen als ‘meest beloftevolle sociale ondernemer van het land’ door Chivas Venture. Intussen hebben enkele Gentse horecazaken al een watertap van De Leiding in gebruik genomen of staat er een installatie gepland. Onder meer bij café Ventura, De Centrale, Huset en restaurant De Bergen in de Lousbergmarkt zien ze heil in kraantjeswater. “Wij willen sowieso het gebruik van verpakkingen beperken. Zo gebruiken we ook bokalen als klanten soep mee naar huis willen nemen. De watertaps sluiten aan bij die filosofie”, zegt Sofie Cottignies van De Bergen.

Met het label ‘Robinetto’ (Rubinetto is het Italiaanse woord voor kraan, red.) wil Vereecke nog veel meer horecaondernemers overtuigen. “We richten ons op het gebruik van leidingwater als drinkwater en basis voor limonades. Een logische keuze: van de meer dan 5 miljard drankverpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, zijn meer dan 60 procent voor water of frisdrank”, verduidelijkt Vereecke.

En wat met horecaondernemers die vrezen verlies te draaien als ze flessenwater aan de kant laten staan? Volgens Vereecke hoeft dat geen barrière te zijn. “Net zoals bij andere dranken en producten, wordt de juiste prijs mee bepaald door de context. Horeca-uitbaters en organisatoren die er voor kiezen duurzamer te worden, moeten daar niet economisch voor gestraft worden, integendeel. Als een glas water wordt geserveerd als een consumptie in een café waar dranken het belangrijkste product zijn, dan zal de juiste prijs gelijkaardig zijn aan die van andere niet-alcoholische dranken. Wordt het water geserveerd bij een maaltijd, of bij een andere duurdere drank, dan kan de prijs een stuk lager liggen, of kan water gratis worden geschonken. Die keuze bepalen de uitbaters van horecazaken of organisatoren van evenementen zelf.”

Wie zich verder wil verdiepen in het onderwerp en de verschillen tussen flessen- en leidingwater kan voor meer informatie surfen naar www.robinetto.be.