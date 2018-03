Organisator Ambachtenmarkt gezocht 13 maart 2018

De stad Gent zoekt een nieuwe organisator voor de ambachtenmarkt in de Maaseikstraat tijdens de Gentse Feesten. Na een evaluatie van de editie 2018 kan het contract verlengd worden voor 2019 en 2020. Kandidaten moeten een voorstel indienen met hun visie over het concept en de organisatie van die ambachtenmarkt. De stad wil een kwalitatieve kunst- en ambachtenmarkt met zelfgemaakte, ambachtelijke producten. Kandidaturen moeten in drie exemplaren ingediend worden, uiterlijk op 3 april 2018 om 12 uur, bij de stad Gent, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, en digitaal overgemaakt worden via het e-mailadres efmf@stad.gent. Meer info: ann.boone@stad.gent (VDS)