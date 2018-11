Opvolgers van ontslagen Schild & Vrienden-leden in Jeugdraad hebben allen migratieachtergrond: “Een statement? Ze zijn democratisch verkozen” Sam Ooghe

07 november 2018

16u27 15 Gent De vier nieuwe adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad (VJR), die de ontslagen Schild & Vrienden-leden moeten vervangen, hebben allen een migratieachtergrond. De VJR benadrukt dat dit toeval is, en dat het om democratisch verkozen opvolgers gaat.

“Op de eerste foto ziet u de vier democratisch verkozen vertegenwoordigers in de Vlaamse Jeugdraad die illegaal werden afgezet om hun verbondenheid met @schildnvrienden. Op de tweede foto ziet u de vier mensen die vandaag werden aangesteld om hen te vervangen. No further comment.”

Veel commentaar is ook niet nodig bij de tweet van Schild & Vrienden-kopman Dries Van Langenhove. De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering over jeugdzaken. Vandaag kondigde het aan dat er vier nieuwe jongerenadviseurs aangeduid zijn. In september waren er namelijk vier adviseurs ontslagen in de nasleep van de Pano-reportage over Schild & Vrienden. Het viertal zou bewust geïnfiltreerd hebben in het adviesorgaan, om de Jeugdraad "over te nemen”, al wilde kopman Dries Van Langenhove volgens het onderzoek van VRT het orgaan het liefst afschaffen. De VJR sprak van “een grote vertrouwensbreuk”.

Geen statement

De vier nieuwe adviseurs hebben een migratieachtergrond. Dat is waar Van Langenhove hoogstwaarschijnlijk naar verwijst in zijn tweet, maar ook enkele journalisten maken gewag van ‘een statement’ van de VJR.

“Daar is niets van aan”, klinkt nu evenwel bij de Jeugdraad. “Om de drie jaar worden verkiezingen gehouden. Naast de acht verkozen adviseurs, was er ook een lijst met opvolgers. Om de vier ontslagen leden te vervangen, is uit die lijst geput. We hebben gesprekken gehad om te peilen naar de motivatie van de opvolgers, en zo zijn de vier nieuwe adviseurs aangeduid. Op democratische wijze, dus.”

Niet verrast

“Ik zou liegen als ik zeg dat de focus op migratieachtergrond mij niét stoort", reageert Maya Van de Velde (22), een van de nieuwe adviseurs en studente aan de UGent. “Dat er uit bepaalde hoek commentaar komt, verrast mij niet. Je weet dat zulke reacties er zullen komen, maar ik heb ze vandaag bewust niet gelezen. Wij zijn even veel Vlaming als anderen. Ik hoef trouwens niet telkens te bewijzen hoe Vlaams ik wel ben, en ik wil mij er ook niet op concentreren. Er staat voldoende op de agenda van de Vlaamse Jeugdraad om ons mee bezig te houden.”

Het verrast mij niet dat er commentaar komt uit bepaalde hoek Maya Van de Velde, adviseur bij de VJR

“Het motiveert me ook niet extra om nu een plek van een Schild & Vrienden-lid in te nemen. Ik wilde gewoon voor de verkiezingen al graag het engagement opnemen, en ben blij dat dat nu kan met deze nieuwe ploeg.”

De VJR zal in de toekomst de adviseurs in spe intenser screenen, ook via voorafgaande gesprekken. Dat gebeurde nu voor het eerst met de vier nieuwe leden.

Het onderzoek van het parket rond Schild & Vrienden loopt intussen nog steeds. Er vonden huiszoekingen plaats, en er werden laptops en gsm’s in beslag genomen en geanalyseerd.