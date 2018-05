Opvoering met Leieoever als podium SCHOOL VAN STIJN BROUNS KOMT MET 'THEATER OP HET WATER' SABINE VAN DAMME

31 mei 2018

02u43 0 Gent Schrik niet als u straks iemand een vreemde tekst hoort declameren langs het water. Veel kans dat het een acteur van de Theaterschool van Stijn Brouns is. De spelers verrassen in juni de bootjestoeristen met een opvoering langs de oever van de Leie.

De Theaterschool van Stijn Brouns, die sinds december eigenlijk Theater- en Filminstituut Brouns heet, laat de laatstejaarsstudenten altijd een soort 'stage' doen. "Meestal gaan ze naar festivals in andere steden, maar toen Henk Hellemans van Gent Watertoerist voorstelde om samen te werken, vond ik dat we net zo goed in eigen stad aan de slag kunnen. Theater op het Water is een bestaand concept tijdens de Gentse Feesten, maar wij doen het net even anders."





Twaalf studenten

De hele maand juni zal er elk weekend 'Theater op het Water' zijn. Twaalf studenten die hun laatste examens hebben afgelegd, gaan als een vorm van 'stage' optreden langs de oevers van de Leie en de Lieve.





Uiteraard komen ze niet alle twaalf bij elke voorstelling aan bod. Elke Theater op het Water-voorstelling zal anders zijn, met hooguit vijf optredens aan de oevers. "Het publiek scheept in aan de Graslei", zegt Henk Hellemans. "We laten twintig mensen per bootje toe, zodat iedereen comfortabel zit. Aan boord zijn er drank en hapjes en daarna varen we van de ene scène naar de andere. De route loopt van aan het Rabot tot aan de Reep. We varen dus ook onder het Laurentplein door, wat voor veel mensen een belevenis is."





Er wordt altijd gevaren met de open bootjes, omwille van de beste zichtbaarheid. Er zijn indien nodig ook paraplu's voorzien.





Het hele traject van varen en kijken naar de optredens duurt ongeveer een uur. Het is Nadine De Maerteleire van het Instituut Brouns die alles in goede banen leidt en soms zelf meespeelt. Ook Anton Cogen, die lesgeeft aan het instituut, doet mee. Cogen is een acteur die in zijn carrière al heel breed is gegaan, van de stem van Grote Smurf over Bolle in De Paradijsvogels tot commissaris bij Mega Mindy.





Rare snuiter

Bij de try-out op dinsdagavond keken al heel wat mensen vreemd op, toen plots een rare snuiter luide gesprekken voerde met een levensgrote pop en er zelfs mee danste op de Korenlei. Er zat behoorlijk wat volk op de Graslei te genieten van de zon en allemaal keken ze mee. Ook Anton Cogen had best wat bekijks bij zijn performance. Acteurs die op rustigere plekken optraden, bijvoorbeeld aan het Oud Gerechtshof, hadden minder 'extra publiek'. Zij konden het rustiger houden qua stemvolume.





De première is nu zondag om 11 uur, de andere speeldata zijn elke vrijdag van juni om 19 uur, elke zaterdag om 18 uur en elke zondag om 11 uur. Vooraf reserveren moet (12 euro) en kan op 09/269 08 69 of via de website www.gent-watertoerist.be. Meer info: www.stijnbrouns.be