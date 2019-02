Opvallend: gemeenteraad keurt voorstel N-VA goed Op naar volledig rookverbod in alle sportclubs Sabine Van Damme

26 februari 2019

20u34 0 Gent Doorgaans wordt elk voorstel van de oppositie keihard afgewezen door de meerderheid in het Gentse stadsbestuur. Met de komst van de ‘verbindende’ burgemeester Mathias De Clercq zou dat veranderen, werd beloofd. En zo bleek gisteren inderdaad. Het voorstel van raadsbesluit van Sandra Van Renterghem, om alle sportclubs op termijn rookvrij te maken, werd unaniem goedgekeurd.

Sandra Van Renterghem – zelf een verstokt roker – stelde voor om alle sportsites in het Gentse rookvrij te maken. “Zelfs al is er ergens verstopt in een hoekje een rokerszone voorzien, de kinderen zien dat, en dat is nergens goed voor”, aldus Van Renterghem. “Ik stel voor om een traject op te starten om élke sportsite in het Gentse rookvrij te maken. En als wij rokers dan verder moeten lopen om toch een sigaret op te steken, dan is dat maar zo.”

Sportschepen Sofie Bracke stelde vlakaf het idee zeer genegen te zijn. “Alle sporthallen en zwembaden zijn al rookvrij, en ook rond de kunstgrasvelden van de Blaarmeersen geldt een rookverbod”, zegt ze. “Er zijn ook al een aantal sportclubs die zélf het initiatief hebben genomen om volledig rookvrij te worden. En ook de Telenet-tribune van KAA Gent is rookvrij. Maar ik ben zeker bereid om te bekijken of we – in samenwerking met de clubs – naar een volledig rookverbod te kunnen gaan voor al onze openluchtsportvelden.” Waarop de gemeenteraad het voorstel van N-VA unaniem goedkeurde.