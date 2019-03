Opstaand blad op de Kouter zwaar beschadigd na aanrijding Sabine Van Damme

04 maart 2019

12u44 0 Gent Het kunstwerk Booghout op de Kouter is aangereden door een veegwagen van Ivago, en is daarbij zwaar beschadigd geraakt. Booghout is dat grote blad dat rechtop staat. Het is al de tweede keer dat het aangereden wordt.

Op de Kouter liggen 16 bladeren in brons, messing en gietijzer ingewerkt in de tegels van het plein. Het 17de blad staat rechtop. Het kunstwerk met de 17 bladeren heet Mystic Leaves en is van de hand van de Amerikaanse kunstenares Jessica Diamond. De Mystic Leaves verwijzen naar bladeren die voorkomen op het beroemde Van Eyck-kunstwerk, het Lam Gods. Vandaar dus ook de naam, ‘Mystic’ Leaves. Het werk werd in 2001 ingehuldigd. In datzelfde jaar al werd ‘Booghout’ het rechtopstaand blad, al eens aangereden door een vrachtwagen. De top van het blad brak daarbij af. Het kunstwerk werd hersteld en intern verstevigd, maar afgelopen weekend was het dus weer prijs. Hetzelfde stuk van het blad is opnieuw afgebroken, en hangt enkel nog aan de rest vast met de interne verstevigingen.