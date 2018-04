Opsporingsbericht voor... kussen 07 april 2018

02u36 0

In de Dampoortwijk is een bizar opsporingsbericht opgedoken. Geen vermiste kat of hond, maar is de eigenaar is zowaar op zoek naar een verdwenen kussen. "Het waaide weg van mijn terras en kwam op de Dendermondsesteenweg terecht, waar iemand het meenam", vertelt de man, die liever anoniem wenst te blijven. "Het kussen hoort bij een terras. Als ik een nieuw exemplaar wil, moet ik de volledige set opnieuw aankopen en dat zou me een flinke duit kosten." Rond de Dendermondsesteenweg liet de eigenaar opsporingsberichten achter met de belofte 20 euro uit te reiken aan de vinder en hij schakelde ook de hulp in van eetbar Alberte. Tot nu zonder resultaat. Wie het kussen gezien heeft, stuurt een bericht naar de Facebookpagina 'Het Laatste Nieuws uit Gent'. (YDS)