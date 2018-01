Oprit E40 versperd na ongeval met Dodge Ram 02u42 0

De oprit van de E40 in Zwijnaarde, richting Brussel, was gisterenmiddag ruim twee uur versperd na een ongeval met een Dodge Ram. Het verkeer kon vanaf de N60 nog de E40 oprijden, maar het had wel maar een erg korte aanloopstrook. De Dodge had ook nog eens veel vloeistof verloren, waardoor de brandweer de rijbaan moest reinigen. De pick-up moest nadien getakeld worden. (JEW)