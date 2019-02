Opperdekenij programmeert Fried Ringoot voor Levensloop



Sabine Van Damme

18 februari 2019

17u10 0 Gent De Gentse Opperdekenij zet actief mee de schouders onder Levensloop Gent. Ze hebben Fried Ringoot zoveer gekregen om de opbrengst van zijn show die hij in Gent zal spelen, aan Levensloop te schenken.

De Opperdekenij organiseert op 1 maart de theatervoorstelling ‘En ? Alles Goed’ Van Fried Ringoot. De acteur vertelt daarin over zijn ervaring met kanker en de moeilijkheden die mensen vaak hebben om hun gevoelens onder woorden te brengen. Het wordt geen droge bedoening, Ringoot – zelf kankerpatiënt – brengt het stuk aangrijpend en herkenbaar maar vooral met veel humor. De grens tussen een lach en een traan is immers vaak heel dun. Al meer dan 20.000 mensen beleefden deze voorstelling, en nu komt ze dus naar Gent, in de Minardschouwburg. De opbrengst van deze show gaat integraal naar Levensloop, een actie ten voordele van de Stichting Tegen Kanker.

De voorstelling gaat door in de Minardschouwburg op 1 maart om 20 uur, tickets kosten 15 euro en zijn te krijgen bij de ticketbalie van de Vooruit op 09/267 28 28 of via de website.