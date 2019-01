Opnieuw uitstel in zaak rond grootschalige mensensmokkel Wouter Spillebeen

15u25 0 Gent Een rechtszaak waarbij zestien Bulgaarse mensensmokkelaars op de beklaagdenbank moeten verschijnen, is woensdag opnieuw een maand uitgesteld in de Gentse rechtbank. Een nieuwe verdachte is niet goed verhoord omdat zijn advocaat er tijdens het verhoor vandoor ging.

De zestien beklaagden, waaronder ook enkele Bulgaren uit Gent, worden verdacht van grootschalige mensensmokkel. Ze zouden onder andere garagisten uit Zelzate en Hamme betaald hebben om geheime compartimenten in bestelwagens te bouwen zodat ze ongezien migranten konden transporteren. De rechtszaak kwam op 10 januari voor de eerste keer voor de rechtbank, maar toen vroeg een van de advocaten uitstel omdat zijn cliënt nog uitgebreide verklaringen wilde afleggen.

Vandaag stond de zaak opnieuw op de agenda, maar opnieuw is er uitstel verleend. Er is namelijk nog een nieuwe verdachte in de zaak. Toen die door de onderzoeksrechter verhoord werd, ging zijn advocaat er ineens vandoor, zonder uit te leggen waarom. “En dat net op een cruciaal punt tijdens het verhoor”, weet een van de andere advocaten. De nieuwe beklaagde vroeg aan de rechtbank om een pro deo advocaat aan te stellen.

De zaak werd opnieuw uitgesteld naar 25 februari. “Als het dan niet lukt, dan moeten we al bijna naar juni gaan. We kunnen geen bijkomende zittingen blijven houden”, sprak de rechter, die vandaag een namiddagzitting hield speciaal om de zaak te kunnen behandelen. “Op 25 februari zou ik heel graag tot de grond van de zaak komen.”