Opnieuw sluiten twee Gentse zaken de deuren Zoot Fashion en Dope Sneakers stoppen Sabine Van Damme

17 januari 2019

14u40 0 Gent Opnieuw verdwijnen twee Gentse zaken uit het straatbeeld. Dope Sneakers in Onderbergen en Zoot Fashion in de Hoogpoort stoppen ermee. Allebei wijzen ze naar de e-commerce als grootste boosdoener.

“Toen wij hier bijna 7 jaar geleden deze zaak overnamen, hadden we enkel Footlocker als concurrent”, zegt Fran Deschuytere van de sneakerwinkel Dope. “Maar in de loop der jaren kwamen er steeds meer schoenenwinkels bij, ook ketens, én kwam de e-commerce opzetten. Daar kunnen wij gewoon niet tegenop. Wij hebben niet de mogelijkheid om een enorme stock op te slaan, of met verlies te verkopen. En de meeste jongeren trekken zich niks aan van de herkomst van hun producten. Ik zie het hen zelfs doen, hier in de winkel. Ze komen hier passen en bestellen dan – van hier ter plaatse – online, omdat ze daar dezelfde schoenen 3 euro goedkoper kunnen krijgen. Mijn vennoot Steven Desmedt en ik hadden eigenlijk al beslist er volgend jaar mee te stoppen, omdat we de zaak achteruit zien gaan, maar we hebben dat dus vervroegd. We houden nu uitverkoop, met prachtkortingen. 27 januari zijn we de laatste keer open.”

Bij Zoot Fashion in de Hoogpoort klinkt een gelijkaardig verhaal. “Er spelen ook andere factoren mee, maar de e-commerce is de grootste boosdoener. Mensen gaan online op zoek naar de allerlaagste prijs. Daar kan je als lokale handelaar niet tegenop. Bovendien komen steeds minder mensen echt winkelen in de stad. Of ze beperken zich tot de grote winkelstraten, dat kan ook.” Ook bij Zoot wordt uitverkoop gehouden. Wanneer de deuren definitief sluiten, staat nog niet vast.

Ook Petit ZsaZsa in de Serpentstraat houdt uitverkoop en sluit definitief. Daarmee verdwijnen op korte tijd drie leuke, kleine winkels uit het Gentse straatbeeld. Voor lokale handelaars blijkt het steeds moeilijker te overleven, naast grote ketens en e-commerce. Met de bewustmakingsactie ‘Buy, Eat, Drink Local, # ondernemeningentiswijs’ hopen de overlevers het tij te keren.