Opnieuw recordeditie voor Lichtfestival EEN DAG VOOR EINDE AL 20.000 BEZOEKERS MEER DAN IN 2015 ERIK DE TROYER

05 februari 2018

02u36 0 Gent Het Lichtfestival zit er op en het was alweer een editie die alle records brak. Tijdens de eerste vier dagen klokte het Lichtfestival al af op 660.000 bezoekers, 20.000 meer dan de vorige editie. Met zondag er bij worden dat vlot meer dan 800.000 kijklustigen. Zaterdag was de drukste dag ooit voor het festival. De Fly-Over moest zelfs een tijd worden afgesloten.

Het begon als een klein evenement in 2011, waar nauwelijks ruchtbaarheid aan werd gegeven. Een sculptuur van bureaulampen voor het NTGent, een projectie op de koepel van de Aula van de UGent en de brandende Belforttoren. De stad verwachte een paar duizend bezoekers. Het werden er zo'n 100.000. Na drie kwartier was er geen routeplan meer te vinden in Gent. Het jaar daarop was er al een nieuwe editie en toen barstte het festival pas echt uit zijn voegen. Er kwamen 200.000 bezoekers en er was sprake van een verkeersinfarct. De editie van 2015 was meteen goed voor 640.000 bezoekers.





Drukste dag

Afgelopen zaterdag was de drukste dag tot nu toe op alle edities. Er kwamen 260.000 mensen op één avond naar de stad. Dat zijn er meer dan op de drukste dagen van de Gentse Feesten. Het was er ook aan te merken. Op heel het parcours was het in drommen van de ene naar de andere bezienswaardigheid. Ook op de weg was een verkeersinfarct niet veraf.





De B401 werd zelfs een tijd afgesloten om te voorkomen dat er nog meer wagens de stad zouden inrijden in de hoop een plekje te vinden op straat of in de ondergrondse parkings. Alle wagens moesten rechtsomkeer maken en een plek op een park&ride gaan zoeken. Volgens de stad verliep het verkeer redelijk vlot, gelet op de drukte.





Parkeerplaats

Toch waren er ook reacties van bezoekers die alles minder vlot vonden lopen. Sommigen keerden terug naar huis na een hopeloze zoektocht naar een parkeerplaats. Anderen klaagden er dan weer over dat ze met de bus werden afgezet in een niemandsland aan Flanders Expo. Zonder de minste twijfel was de maan op de Kalandeberg het populairste kunstwerk van dit lichtfestival. Het was op sociale media dan ook het beeld dat overal te zien was. Het was nochtans één van de meest eenvoudige installaties van heel dit Lichtfestival, maar het bood alles wat de bezoekers van het festival zoeken: een beetje poëzie, een beetje verwondering en vooral een goede selfie.