Opnieuw protest tegen verloedering station Dampoort: geen permanentie, wel defecte roltrap en gesloten toiletten

“Gentenaars hebben recht op een volwaardig tweede station” Sabine Van Damme

22 november 2018

15u30 0 Gent De roltrap is 40 jaar oud en werkt al maanden niet meer, de lift is ook om de haverklap kapot. Er loopt nauwelijks nog personeel rond, en de toiletten zijn slechts beperkt toegankelijk. Station Gent-Dampoort verloedert, en de NMBS doet er voorlopig niks aan. Eerder deze maand protesteerde de socialistische vakbond al tegen deze gang van zaken, donderdagmorgen stonden socialistische politici paraat met een petitie.

Aan Dampoort-station vertrekken dagelijks 5.000 reizigers. En toch wordt dit station behandeld als een ordinaire stopplaats. De dienstverlening wordt teruggeschroefd, er is nauwelijks nog toezicht op de perrons. “De dienstverlening van station Gent-Dampoort gaat steeds verder achteruit”, klinkt het bij sp.a-militanten Sven Taeldeman, Karin Temmerman en Joris Vandenbroucke. Zij lieten de reizigers een petitie ondertekenen tegen deze gang van zaken.

“Minder openingsuren aan het loket, een defecte roltrap van meer dan 40 jaar oud en een kaduke lift. Dit is niet hoe het tweede station van Gent er hoort uit te zien. Tijdens het weekend is er zelfs geen permanentie meer om een oogje in het zeil te houden, en is er geen afdoende begeleiding van minder mobiele reizigers. De toiletten zijn niet altijd optimaal toegankelijk. Deze regering blijft besparen op het spoor, net nu investeringen meer dan ooit nodig zijn. Dit is onaanvaardbaar. De Gentenaars hebben recht op een tweede volwaardig station met een degelijke, betaalbare en kwalitatieve dienstverlening.”

De vervanging van de roltrap wordt al jaren gevraagd. Het ding is om de haverklap kapot, en ligt opnieuw al maanden stil. Ook de lift werkt niet naar behoren. Bij de NMBS klinkt het dat de roltrap ten laatste in 2020 vervangen zal worden. Een volledige renovatie van het Dampoortstation komt er als het Sint-Pietersstation klaar is. Dat is – voorlopig – in 2026, maar die timing schuift ongetwijfeld nog een paar jaar op. Zowel de socialistische vakbond als de militanten zien het station verloederen en achteruit gaan. Dampoort-station evolueert naar een ordinaire stopplaats. Nochtans is het een belangrijk mobiliteitsknooppunt vlakbij de stad, en enorm belangrijk voor een stad die zwaar inzet op een andere mobiliteit.