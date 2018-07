Opnieuw leven in restaurant Falstaff GEKENDE HORECAZAAK OPENT MORGEN NA JAAR OPNIEUW DEUREN SABINE VAN DAMME

05 juli 2018

02u46 0 Gent Het gekende restaurant Falstaff langs de Brusselsesteenweg in Gentbrugge gaat vanaf morgen opnieuw open. Het was bijna een jaar dicht. Philippe Heyndericx, die ook De Witte Leeuw op de Graslei heeft, blaast het pand nieuw leven in.

In de periode dat KAA Gent nog in het Ottenstadion speelde, kende restaurant Falstaff langs de Brusselsesteenweg 693 gouden tijden. Ook na de verhuis van het voetbal bleef Falstaff goed draaien. Het pand had dan ook een erg goede naam, serveerde lekker eten en was zeven dagen op zeven open. Toch ging de zaak vorig jaar overkop, voornamelijk door wanbeheer.





Verbouwd

De eigenaars van het pand hebben er de afgelopen maanden stevig verbouwd en stelden het recent weer te huur. Een ideale kans, vond Philippe Heyndericx. Hij heeft ook al de Witte Leeuw op de Graslei en de Falstaff in Oostende. "De zaak zal Falstaff blijven heten, want die naam is erg bekend", zegt hij. "Ook de locatie is perfect. Dit is een drukke weg met parkeerplaats, vlakbij de op- en afritten van de E17. Bovendien is, sinds 't Nieuw Stadion stopte, dit de enig overblijvende zaak in de buurt. Want ook brasserie Poer Voe, naast 't Nieuw Stadion, is gestopt. De Falstaff is dus perfect, een zaak met potentieel, en het grote terras is een extra troef."





Heyndericx is volop bezig met de afwerking van het pand. "Want vanaf morgen gaan we open", zegt hij. "De hele zomer lang doen ook wij zeven dagen op zeven open, maar het is wel de bedoeling vanaf september twee dagen per week te sluiten. Sinds het systeem van de witte kassa kan dat bijna niet meer anders. Op welke dagen we dan zullen sluiten, weten we nog niet. Dat zal afhangen van onze ervaringen in de zomer." De nieuwe Falstaff wordt een brasserie. "We gaan hoofdzakelijk de Belgische en Franse keuken serveren, maar ook Italiaans komt op de kaart."





't Nieuw Stadion

Aan de overkant van de Brusselsesteenweg staat 't Nieuw Stadion intussen leeg. Dat 'Naudts' zou sluiten was al ruim een jaar bekend, maar wanneer dat exact zou zijn, dat bleef geheim. Half juni was het zover, zelfs het personeel werd pas na de laatste shift ingelicht. 't Nieuw Stadion startte in 1980 als café, met Odette Naudts achter de toog. Haar zoon Patrick Mayens maakte er in 1986 een restaurant van, en in de jaren die volgden kwam élke bv, van Tom Boonen tot Peter Goossens, er over de vloer. Zelfs Prins Albert van Monaco kwam lunchen. 't Nieuw Stadion wordt binnenkort gesloopt. In de plaats komen 16 appartementen en een handelsruimte, géén horecazaak. Een appartement zal al te koop zijn vanaf 230.000 euro. En Patrick, die minstens even bekend was als zijn zaak, die heeft gezworen nooit nog in een grote horecazaak te werken. Een klein keukentje, dat blijft wel een optie.