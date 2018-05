Opnieuw heisa over Ghelamco-skybox 23 mei 2018

02u57 0

Consternatie gisteren op de gemeenteraad. Kort voor aanvang kregen alle gemeenteraadsleden een mail van de ontslagen SoGent directeur Didier Nachtergaele. Daarin antwoordde hij op een rechtstreekse vraag van Siegfried Bracke over de aanwezigheden in de skybox van de stad in de Ghelamco Arena. "Op basis van mijn persoonlijk archief kan ik u melden dat ik het gebruik van de skybox in de Ghelamco Arena heb kunnen reconstrueren. Daaruit blijkt dat er toch nog een aantal tegenstrijdigheden zijn met het verslag van het college over datzelfde gebruik", stelt hij. En dan meldt hij onder meer twee wedstrijden waarbij het schepencollege 'AA Gent' als gebruiker doorgaf, terwijl het volgens Nachtergaele om schepen Christophe Peeters ging. Ook de bedragen - 1.266,40 en 1.6969,12 - euro worden genoemd, volgens Nachtergaele betaald door de NV Buffalo. De oppositiepartijen voelen zich bedrogen en voorgelogen, en eisten dat de kwestie onmiddellijk op de agenda van de gemeenteraad werd gezet. Dat gebeurde, maar het punt kwam pas na het ter perse gaan van de krant aan bod. Peeters mailde wel al naar iedereen dat AA Gent, en niet de stad of een ander orgaan de facturen heeft betaald. (VDS)