Opnieuw gerommel over neuzen op Groentenmarkt 13 juni 2018

Gent Neuzenman Carl Demeestere heeft zijn rentree op de Groentenmarkt nog niet gemaakt of het rommelt alweer in neuzenland.

Carl kreeg het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) en de politie al over de vloer tijdens de voorbereidingen van zijn nieuwe zaak 'Bam!' op de Groentenmarkt. "Ik wil helemaal niks meer met die Neuzenoorlog te maken hebben", zegt hij.





Toen Carl afgelopen winter van de Groentenmarkt verbannen werd door burgemeester Termont na ongepaste uitspraken over zijn concurrent, stond hij lange tijd tegenover het stadhuis met zijn kraam. Nu heeft hij een pand gehuurd waar hij een artisanale markt wil starten. Die zaak opent binnenkort, maar intussen verkoopt Carl op zijn nieuwe stek wel neuzen in het weekend. En dat viel blijkbaar niet bij iedereen goed. Het FAVV werd getipt dat Carl 'op een stoffige bouwwerf' eten verkocht. Inspecteurs kwamen kijken en stelden geen inbreuken vast. Eerder had Carl ook al de politie over de vloer gehad omdat hij een bord buiten had gezet om klanten te lokken. Hij moest dat verwijderen.





Vier karren

"Blijkbaar willen sommigen de Neuzenoorlog nieuw leven inblazen. Maar ik ben niet geïnteresseerd in een nieuwe episode. Ik wil overeenkomen met mijn buren", zegt Demeestere. Binnenkort opent hij 'BAM!', een artisanale markt met alleen Belgische producten. Vermoedelijk zal de neuzenkar van Carl ook buiten kunnen staan. Dan staan er al vier verschillende neuzenkarren op de Groentenmarkt. (EDG)