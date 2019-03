Opnieuw drie weken leute op de halfvastenfoor Erik De Troyer

23 maart 2019

22u52 0 Gent Zaterdag is de 522ste halfvastenfoor plechtig geopend. Een aantal schepen mocht zich voor de gelegenheid eens laten gaan op de attracties.

“We kunnen nu al zeggen dat het een prima halfvastenfoor zal worden. We hebben nochtans geen kraam met een waarzegger”, aldus Guido Herman, woordvoerder van de foorkramers. “We hebben het geluk dat we de hele week van de paasvakantie mee nemen. Dat zorgt toch altijd voor een boost. Als we ook nog beter weer hebben dan vorig jaar – wat niet moeilijk kan zijn – dan zal het zeker een topeditie worden.”

Burgemeester Mathias De Clercq en schepenen Sami Souguir, Sofie Bracke en Rudy Coddens zakten af naar de kermis om als eerste de attracties uit te proberen en dan mag er al eens gelachen worden met de politieke situatie. Politieke rivalen Christophe Peeters en Sami Souguir kregen bijvoorbeeld de raad enkel rechtdoor te schieten toen ze naast mekaar aan het schietkraam stonden.

Sofie Bracke bleek zowaar de grootste durfal met een ritje in de Eclipse van 48 meter hoog. Al zag ze er achteraf toch wat bleekjes uit.

In het verleden waren er wel wat strubbelingen tussen de foorkramers en de stad met stakingen en protestacties. “We hebben met schepen Bracke een constructief gesprek gehad. Ze is nog maar net schepen en moet de tijd krijgen om haar beleid uit te tekenen. Wat vast staat is dat deze foor de komende zes jaar nog beter zal worden”, aldus de foorkramers.

Ook kinderen die het minder breed hebben zullen naar de kermis kunnen. “In totaal krijgen 1.000 kinderen zo’n uitzending. We doen dat niet op één bepaalde dag maar gewoon tussendoor. Zo hangt er geen stigma op die kinderen. De foor is er voor iedereen.”