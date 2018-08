Opnieuw drie ontslagen bij regionale zender AVS 28 augustus 2018

02u25 0 Gent Bij de regionale televisiezender AVS zijn de voorbije weken drie mensen ontslagen. Het is de zoveelste ontslagronde bij de zender in de afgelopen jaren. "We werken er aan om de toekomst van AVS te verzekeren", klinkt het bij de directie. Van een fusie met andere regionale zenders lijkt geen sprake meer.

Bij AVS werken vandaag nog zo'n 24 mensen. Dat zijn er nagenoeg evenveel als in 1994 toen AVS nog in Eeklo gevestigd was. AVS begin in 1981 onder de vleugels van Bertram De Coninck als een verzameling van persmensen uit het Meetjesland. De eerste echte uitzending startte in 1988, maar pas in 2001 verhuist het kleine mediahuis naar Flanders Expo in Gent.





De voorbije jaren lijkt AVS aan een gestage afbouw bezig te zijn. Het bedrijf heeft al verschillende afslankrondes achter de rug. "De drie ontslagen zijn een correctie in onze structuur. Het gaat om iemand op marketing, op de redactie en op vormgeving", zegt Guido Reybroeck van AVS. "We bestaan binnenkort 30 jaar en het is onze bedoeling daar nog veel jaren bij te doen. We werken momenteel aan projecten om die toekomst te verzekeren", zegt hij.





De voorbije jaren werd er veel gepraat over een fusie met TV Oost, die andere regionale zender in de provincie Oost-Vlaanderen. Maar die lijkt voorlopig niet aan de orde. "We zijn al jaren een onafhankelijke speler terwijl TV Oost tot het Mediahuis (onder meer uitgever van Het Nieuwsblad en De Standaard, red.) behoort. Dat maakt het moeilijker. Zo lang onze onafhankelijkheid niet gewaarborgd is, zal er geen samenwerking zijn." (EDG)