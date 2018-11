Opnieuw controles en rugzakverbod voor ’t Kuipke Sabine Van Damme

12 november 2018

09u12 0 Gent Wie morgen – of de rest van de week – naar de Zesdaagse in ’t Kuipke afzakt, houdt beter rekening met de veiligheidsinstructies. De organisatie vraagt met aandrang om geen rugzakken of grote tassen mee te brengen.

Breng je die toch mee, dan zullen ze gecontroleerd worden aan de ingang, en moeten achterblijven in een speciale bewaarplaats. Ook vlaggen en paraplu’s zijn uit veiligheidsoverwegingen verboden in ’t Kuipke, net als toeters, fluitjes, eigen drank en eten. Aan de inkom kunnen bezoekers ook gecontroleerd worden. De organisatie vraagt vriendelijk om hieraan mee te werken, omdat het gebeurt in het belang van de veiligheid van alle aanwezigen op het wielergebeuren.