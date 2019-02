Opnieuw CO-incident in Gent: bewoners afgevoerd naar ziekenhuis Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

01 februari 2019

11u56 0 Gent Meerdere personen zijn donderdagnamiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na een nieuw CO-incident. Het gaat om bewoners van een appartement in de Kikvorsstraat.

Een technieker was rond 16.00 uur ter plaatse in de woning voor een onderhoud van de boiler. Hij merkte op dat er een hoge CO-concentratie was, en sloot het toestel meteen af. Een bewoonster zei ter plaatse aan de hulpdiensten dat ze al een tijdje last had van hoofdpijn. De bewoners werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zouden ondertussen terug thuis zijn.

Begin deze week ontsnapte een gezin van zes uit Wondelgem nog nipt aan de dood nadat een boiler voor verhoogde CO-waarden zou hebben gezorgd in hun woning. Zij werden dinsdagavond alle zes in een speciale decompressiekamer in een ziekenhuis in Aalst behandeld. Voor twee vrouwen uit het Gentse kwam begin deze maand alle hulp te laat. Op 19 januari overleed een 26-jarige vrouw, en op 20 januari een 69-jarige vrouw door een CO-vergiftiging.

Brandweerzone centrum deelde begin deze week nog een oproep om extra waakzaam te zijn in deze periode. “Zeker met het koude weer verluchten mensen hun huis niet genoeg. In combinatie met een slecht onderhouden verwarmingstoestel kan dat leiden tot CO-vergiftiging. CO ruik, proef of zie je niet, maar is levensgevaarlijk. Voor je het weet ben je bewusteloos.”

Onderhoud en afvoer

De hulpdienst raadt aan om je CV-ketel of warmwatertoestel goed te laten onderhouden door een erkend installateur. “Een toestel op aardgas moet minstens om de twee jaar gecontroleerd worden. Een gele of oranje vlam in de CV-ketel of het warmwatertoestel duidt op een slechte verbranding. Toestellen op kolen, stookolie of hout moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Maar ook de afvoer is zeer belangrijk. Daarom is het belangrijk om je schoorsteen regelmatig te laten vegen”, aldus de brandweer.

Een CO-melder is al beschikbaar vanaf 25 euro, klinkt het nog.