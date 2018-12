Opnieuw assisen in Gent... en dus komen ook de toppleiters terug Sam Ooghe

Gent heeft weer een assisenzaak. Vandaag vond de preliminaire zitting plaats van het proces over de 'cafémoord' van 2016 in Temse. Meteen tekende toppleiter Walter Damen present.

Over de afschaffing en terugkeer van assisen valt veel te zeggen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakte een einde aan de processen, die volgens hem oubollig en vooral te duur waren. Daardoor werden zware dossiers, zoals moordzaken, sinds begin 2016 behandeld voor de 'gewone’ correctionele rechtbank. Maar een arrest van het Grondwettelijk Hof maakte eind vorig jaar brandhout van de artikelen in kwestie. Assisen was terug.

Vandaag was Gent opnieuw aan de beurt, met een korte zitting in aanloop naar het eigenlijk Assisenproces over de ‘cafémoord’ in Temse. Dat wordt in februari gevoerd. Een cafébaas uit Bornem staat terecht voor moord op een concurrent, volgens intimi uit jaloezie vanwege het succes dat zijn rivaal had.

Assisen betekent een twaalfkoppige volksjury, dagenlange processen, maar ook: toppleiters. Gisteren werd duidelijk dat onder meer de bekende Walter Damen de beklaagde zal verdedigen. De nabestaanden van het slachtoffer werden deze ochtend vertegenwoordigd door Liesbet Noens, van het kantoor van Walter Van Steenbrugge. Of Van Steenbrugge ook zelf zal tussenkomen in februari, valt nog af te wachten.