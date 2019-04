Opnames Canvas-reeks Albatros in Gent: “Dik zijn zorgt voor tragiek, maar ook voor situatiehumor” Erik De Troyer

16 april 2019

18u28 0 Gent Op dit moment wordt de Canvas-reeks Albatros in Gent ingeblikt. Een reeks over een bootcamp voor zwaarlijvige mensen. “Ik kan wel uit mijn eigen ervaringen putten, maar gelukkig kan ik de pijnlijke momenten spreiden over 10 personages”, lacht acteur en mede-bedenker van de reeks Dominique Van Malder.

Nog een week blijft de filmploeg in het Gentse. Er zijn opnames bij Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem, tennisclub THC in De Pinte en in burelen in de Schuurstraat in Sint-Amandsberg. Ook in het ziekenhuis van Deinze zijn er opnames gepland. Na de stop in Gent gaat het naar de Ardennen waar de eigenlijke opnames voor het ‘bootcamp’ beginnen.

Regisseur Wannes Destoop en acteur Dominique Van Malder kwamen vier jaar geleden met het plan op de proppen om een reeks rond zwaarlijvigheid te maken. “Binnen de kortste keren hadden we het basisidee met personages op papier. Daarna zijn we blijven schrijven. Zoals je kan zien ben ik zelf een stevige beer en zijn er heel wat autobiografische elementen in de reeks terug te vinden”, aldus Dominique.

Regelmatig naar frituur

“Of ik zelf ooit overwogen heb om naar zo’n kamp te gaan? In België zijn niet of nauwelijks, in Nederland daarentegen is dat echt wel een ding. Kijk, vroeger wou ik afvallen om er beter uit te zien. Nu ik wat ouder ben wil ik afvallen om wat gezonder te zijn. Sowieso begin ik na de opnames met een dieet. Ik heb me als voorbereiding voor deze rol dan ook wat moeten laten gaan. Elke keer een extra boterham en regelmatig naar de frituur. Binnenkort moet dat er toch weer af.”

Albatros wordt een tragikomische reeks. “Een moeilijk evenwicht. Wat we zeker en vast niet zullen doen is gewoon lachen met dikke mensen. Maar naast de tragiek die dik zijn met zich mee brengt, is er ook heel wat situatiehumor. Als één van de personages zegt dat hij niet in een attractie geraakte in een pretpark dan is dat uit mijn leven gegrepen. Gelukkig heb ik tien personages om mijn persoonlijke ervaringen over te spreiden.”

Intake-gesprekken

De reeks is voorzien voor het najaar van 2020 op Canvas. Dinsdag werden de zogenaamde intake-gesprekken gefilmd. Elke aflevering begint met een kort gesprek met één van de personages waarin de karaktereigenschappen en de problemen waarmee dat personage kampt snel duidelijk worden. De opnames gebeurden aan de kantoren van De Wereldvrede, het Gentse productiehuis dat onder andere Bevergem en Cargo maakte.

Regisseur Destoop maakte eerder de kortfilm Badpakje 46 waarvoor hij op het filmfestival van Cannes de prijs van de jury kreeg. Albatros is zijn eerste serie. “De camions en de ploegen zijn groter, maar op zich is er niet zo veel verschil met een kortfilm maken. Ik zit nog altijd met mijn een hele dag met mijn neus op de monitor”, lacht hij.

“Het zware werk begint pas in de Ardennen”, zegt Wannes. “Of ik mijn acteurs zal afbeulen? Het zijn topacteurs. Ze kunnen zeker en vast uitputting acteren zonder dat ik ze tien kilometer laat joggen. Met een spuitbus zorgen we voor extra zweet indien nodig. Dat neemt niet weg dat die opnames best pittig zullen worden, want stevig sporten zal sowieso moeten.”