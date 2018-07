Opnames BBC-drama in AZ Sint-Lucas 28 juli 2018

In AZ Sint-Lucas zijn de opnames gestart van het nieuwe BBC-drama 'Baptiste', een spin-off van het bekende 'The Missing'. Naast Britse acteurs spelen onder meer ook Barbara Sarafian en Boris Van Severen mee. De zesdelige televisieserie wordt opgenomen in België en Nederland. De reeks wordt, net zoals 'The Missing', gecoproduceerd door het Brusselse CZAR Film & TV en Eén. Alle ziekenhuisscènes worden opgenomen in AZ Sint-Lucas in Gent. De Franse acteur Tchéky Karyo herneemt zijn rol als de norse en koppige inspecteur Julien Baptiste. Er zullen ongeveer 70 dagen gedraaid worden tot oktober, voornamelijk in Antwerpen en Gent.





(VDS)