Opmerkelijk voorstel: “Nodig alle 18-jarigen uit op het stadhuis” Sabine Van Damme

26 februari 2019

09u50 0 Gent “De rode lijn in het bestuursakkoord is burgerparticipatie, waarom nodigen we dan niet alle jongeren die 18 worden uit op het Stadhuis?” Carl Dedecker (Open Vld) vindt dat een initiatief gelijkaardig aan ‘te gast op de gemeenteraad’ moet kunnen.

“Waarom zouden we niet, in het kader van burgerparticipatie, de jongeren betrekken bij het stadsbestuur?” stelt Dedecker voor. “We kunnen bijvoorbeeld alle Gentse jongeren die 18 worden uitnodigen op het stadhuis, en hen met het stadsbestuur laten debatteren over een actueel thema. We kunnen ze uitnodigen gekoppeld aan hun verjaardag, en ze bundelen per drie maanden, zoals we met de ontvangst van de nieuwe inwoners doen.”

Astrid De Bruycker (sp.a), bevoegd voor burgerparticipatie, is het idee naar eigen zeggen ‘niet ongenegen’. “De jonge, wakkere, frisse stem die wil wegen op het beleid moeten we aanmoedigen”, stelt ze. “Het is zeker interessant om stemgerechtigde jongeren wegwijs te maken in de beslissingsstructuur van onze stad, maar ik wil dat kaderen in een globaal te ontwikkelen participatiebeleid, waarin ook jongeren die nog geen 18 zijn goed geïnformeerd worden en mee kunnen participeren. Gun mij dus tijd om zo’n kader uit te werken.”