Oplichter hoopt op lichtere straf in beroep: “Hij herinnert zich niks van de feiten” Jeffrey Dujardin

08 januari 2019

Een Gentenaar moest zich verantwoorden in het hof van beroep nadat hij een taxichauffeur opgelicht had. De advocaat van de man, O.Y., hoopte op een lichtere straf. In eerste aanleg kreeg de man één jaar cel. Y. had geld gekregen van een taxichauffeur om een gps te kopen, maar hij ging er vandoor met het geld. Zijn advocaat vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt kan zich niks herinneren van de feiten. Hij kampt met een zware drugsverslaving.” De procureur-generaal vroeg de bevestiging van straf. De uitspraak staat gepland op 5 februari.