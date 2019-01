Opgestoken middenvinger? Dan gooien we een betonblok door het passagiersraam: duo wordt veroordeeld voor zwaar geval van verkeersagressie Sam Ooghe

25 januari 2019

21u21 0 Gent Twee mannen zijn deze ochtend voor de Gentse correctionele rechtbank veroordeeld voor een zwaar geval van verkeersagressie. Ze gooiden na een dolle achtervolging een betonblok door het passagiersraam van een andere wagen. Als bij wonder raakte de hond die in de wagen zat niet ernstig gewond.

Een middenvinger. Meer was voor twee mannen uit het Gentse niet nodig om volledig door het lint te gaan in het verkeer. Na wat getoeter heen en weer, werd een banale verkeersruzie een zwaar geval van verkeersagressie. Toen de wagen van de man die zijn middenvinger had opgestoken stil stond, stapten de twee beklaagden uit, en gooiden ze met betonblok de passagiersruit aan diggelen. Op de achterbank zat een hond die door de blok geraakt werd, maar als bij wonder niet zwaar gewond raakte.

De Gentse rechtbank veroordeelde beide mannen nu voor hun daden. Een van hen kreeg 15 maanden cel met uitstel, de andere beklaagde kreeg een werkstraf opgelegd. Bij een volgende misstap, dreigt voor de heren een effectieve gevangenisstraf. Des te meer omdat beiden al een serieus strafverleden hebben, onder meer voor gelijkaardige agressiedelicten.