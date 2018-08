Opgestapeld afval eind deze week opgeruimd 13 augustus 2018

Na de staking bij Ivago die vorige maandag begon, stapelde het afval zich overal op in het Gentse. Het centrum zag er niet zo gezellig uit. Kort voor de middag werd donderdag de staking dan toch stopgezet en werd het centrum prioritair proper gemaakt. Al zijn de naweeën van de staking buiten het centrum goed te zien. Aan de stadsrand waaronder de Dampoort ligt het afval nu al een week opgestapeld in de zon en gietende regen. Vele bewoners vroegen zich dan ook af hoelang het nog gaat duren? "Stapsgewijs zal alles opgelost worden", zegt Koen van Caimere, woordvoerder bij Ivago. "We hebben zaterdag een grote inhaalactie op de vuilniszakken gedaan die donderdag bleven staan plus een groot deel van het karton en papier. De overgebleven zakken afval zullen maandag (vandaag, red.) en dinsdag opgehaald worden. Ook het glas zullen we de volgende dagen en ten laatste tegen het weekend ophalen, het is een kwestie van genoeg glaswagens te hebben daarvoor." Eind deze week zou de afvalhinder zeker achter de rug moeten zijn. (DJG)