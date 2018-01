Opgepakt na mislukte handtasdiefstal 02u53 0

Een 37-jarige dief is gearresteerd nadat hij zaterdagochtend een tas probeerde te stelen. Rond 5.45 uur probeerde de man de handtas van een meisje af te rukken aan de Coupure Rechts. Hij bedreigde haar, maar het meisje verweerde zich. Een fietser kwam tussenbeide en de man zette het zonder buit op een lopen. Het slachtoffer gaf een gedetailleerde beschrijving van haar aanvaller en de politie kon de man in de buurt oppakken. Hij had ook een rugzak bij die vrijdagnacht gestolen was in een café aan de Vlasmarkt en zaken die afkomstig waren van een autokraak aan de Coupure diezelfde nacht. De verdachte, die de Marokkaanse nationaliteit heeft en geen gekende verblijfplaats in België, werd zondag door de onderzoeksrechter aangehouden. (WSG)