Operaties Maria Middelares uitgesteld door ‘technische problemen’ Sabine Van Damme

19 november 2018

10u55 0 Gent Een dertigtal operaties in ‘dagopname’ kunnen vandaag niet doorgaan in het ziekenhuis AZ Maria Middelares. Dat komt omdat er vannacht technische problemen waren, waardoor de zorgbandjes niet geprint konden worden.

Iedereen die in AZ Maria Middelares wordt geopereerd, moet zich daarvoor inschrijven, en krijgt dan een zorgbandje met al zijn gegevens om de pols. Maar maandagvoormiddag konden die bandjes niet geprint worden. Het ziekenhuis kreeg om 4.30 uur af te rekenen met technische problemen, die pas na 10 uur vanmorgen waren opgelost. Omdat de zorgbandjes cruciaal zijn in de veiligheidsprocedures rond operaties in het ziekenhuis, werden de geplande operaties uitgesteld.

Het gaat enkel om operaties in dagopname, en dat gaat om een 30-tal patiënten. Mensen die al eerder waren opgenomen in het ziekenhuis hadden al een bandje om de pols, en hun operaties konden dus wel plaatsvinden. Wie zich maandagochtend meldde voor een geplande operatie werd eerst gevraagd om te wachten, maar 2 uur later werden de patiënten dan toch huiswaarts gestuurd. Wie later moest komen werd telefonisch verwittigd.

Op de spoedafdeling konden patiënten wel verzorgd worden. Alleen voor wie een ziekenhuisopname nodig was, stelde zich een probleem. Er waren afspraken met de 100 om die mensen over te brengen naar andere ziekenhuizen.