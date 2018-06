Operadiva in stijl herdacht BOEK, THEATER EN CONCERT 100 JAAR NA DEBUUT VINA BOVY SABINE VAN DAMME

19 juni 2018

02u34 0 Gent Honderd jaar geleden debuteerde Vina Bovy in de Gentse opera. De start van een blitzcarrière die haar beroemd maakte tot in New York. Toch stierf ze arm en eenzaam, in Gent, waar ze enkele jaren directeur van de opera was. Nu wordt ze herdacht met een boek, concert en theater.

Een diva van haar tijd. Anders kan Vina Bovy niet omschreven worden. Nochtans was haar leven in mineur gestart. Op haar derde was ze al wees, en veel talenten bleek ze ook al niet te hebben. Tot iemand haar stem opmerkte, en haar naar het conservatorium stuurde. Op 30 november 1918, 100 jaar geleden dus, zong ze haar eerste concert in de opera, een bevrijdingsconcert.





Auteur Eric Bauwens werd als kleine jongen door zijn ouders naar de opera meegenomen, en raakte begeesterd door het genre. Vooral de vele verhalen over Vina Bovy, wier borstbeeld bovenaan de draaitrap prijkt, intrigeerden hem. Hij schreef uiteindelijk een boek over haar flamboyante leven, over hoe ze naar Brussel en Parijs trok, en later een miljonair huwde in Argentinië. Hoe ze een echte ster werd in New York en later, toen haar stem aan kracht moest inboeten, directeur werd van de Gentse opera, en daar haar stempel op drukte. Maar ook hoe ze eenzaam en berooid stierf.





Waterpolo

Bauwens is niet de enige met een boon voor Vina Bovy, ook Luk De Bruyker eert de Gentse diva. Tijdens de Gentse Feesten brengt hij 'Henri, mon amour... een verdronken liefde'. Hij speelt er de rol van Henri, een gevierd waterpolospeler en misschien wel de laatste minnaar van Vina Bovy. Het leven van Henri - en dus ook het theaterstuk - speelt zich af in zwembad Van Eyck.





Tijdens de Gentse Feesten speelt ook 'Un concerto d'addio'. Daarin kruipt Iris Hendrickx, een jonge top-sopraan, in de huid van de 30-jarige Vina Bovy die voor 'un concerto d'addio', of een afscheidsconcert, in 1930 naar Gent komt, op uitnodiging van 'de vrienden van het bel canto'. Voor het eerst brengt ze haar man, de Italiaanse edelman Norberto Fischer, mee naar haar thuisstad. Damien Stas de Richelle speelt die echtgenoot, Luk De Bruyker is de voorzitter van de organiserende vereniging.





Tickets voor het concert en voor het theaterstuk kosten 17 euro, een combiticket voor de beide kost 30 euro. Henri, Mon Amour heeft plaats in het zwembad Van Eyck, Un concerto d'addio in de Redoutezaal van de opera. Tickets via Uitbureau (www.uitbureau.be of 09/233 77 88).





Het boek 'Vina Bovy, Gent en de Diva' van Eric Bauwens is uitgegeven door SNOECK Publishers, telt 224 bladzijden met meer dan 100 illustraties, en is te vinden bij de Gentse boekhandels voor 24 euro.