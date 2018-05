Opendeur brandweer 11 mei 2018

02u30 0

De Gentse brandweer zet zaterdag en zondag de deuren van de kazerne wagenwijd open. Iedereen is welkom in de hoofdpost in de Roggestraat voor een resem demonstraties. De brandweermannen tonen hoe ze geknelde personen uit voertuigen halen en hoe je een brandende frietketel moet doven. Geïnteresseerden krijgen ook een rondleiding in de kazerne. Toegang is volledig gratis. (OSG)