Openbare verkoop van antiek en brocante ten voordele van Toneelschool Stijn Brouns Sabine Van Damme

04 december 2018

15u29 0 Gent Komend weekend vindt een opmerkelijke openbare verkoop plaats van antiek en brocante uit verschillende privécollecties. De opbrengst ervan gaat naar het Theater- en Filminstituut van Stijn Brouns.

“Ik heb zelf nog een antiekwinkeltje gehad”, zegt Stijn Brouns. “Dus wat er verkocht zal worden, is echt geen rommel. Het gaat onder meer om schilderijen, aquarellen en tekeningen, maar er zijn ook klooster- en kerkmeubels zoals bidbanken en kerkstoelen, curiosa zoals jukeboxen, antieke klokken, kandelaars, heiligenbeelden, en nog veel meer. Leuk is dat ook onze derdejaarsstudenten worden geveild. Die mag je uiteraard niet houden, je mag ze huren om klusjes op te knappen, zoals tuinonderhoud of zo.”

Het Theater- en Filminstituut heeft een subsidie van 80.000 euro gekregen, maar komt daar niet mee toe. “We hebben de kerk in de Sint-Coletastraat in erfpacht genomen, en aan dat gebouw is heel veel werk. Dat kost uiteraard handenvol geld”, legt Brouns uit. “We organiseren dit event trouwens met heel veel sympathie voor onze lesgever Anton Coghen. Hij kan er omwille van zijn gezondheidstoestand uiteraard niet bij zijn, maar we wensen hem heel veel succes met zijn revalidatie. Onze leerlingen missen hem.”

Er zijn kijkdagen voor de verkoop op vrijdag 7 en zaterdag 8 december van 13 tot 18 uur. De verkoop zelf heeft plaats op zondag 9 december om 14 uur stipt. Place to be: het kerkgebouw in de Sint-Coletastraat 10.